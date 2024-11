3 Ribu Peserta Ramaikan Fun Walk Vivere Group

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang perayaan hari jadi yang ke-40 pada 7 Desember mendatang, Vivere Group menggelar acara Fun Walk di Plaza Timur Senayan, Minggu (3/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara bertema “Excelent Steps, Together, We Take the Next Step,” untuk membangun kebersamaan dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Fun Walk ini diikuti sekitar 3.000 peserta, termasuk karyawan beserta keluarga, klien, serta mitra usaha Vivere Group.

"Kami berharap acara ini bisa menjadi sarana membangun sinergi dan mempererat kerja sama yang lebih baik,” ujar Managing Director Vivere Group William Simiadi, Minggu (3/11).

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan perusahaan selama empat dekade.

Mereka merupakan para pemangku kepentingan, mulai dari karyawan di pabrik hingga showroom, klien maupun mitra usaha dari berbagai kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Selain kegiatan jalan santai, acara ini juga menyediakan healthy zone yang menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendukung upaya menjaga kebugaran para peserta.

Bagi peserta yang membawa anak-anak, tersedia berbagai wahana permainan, seperti inflatables balloon, big baller, hot air balloon, dan 5 in 1 sport games yang dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan.