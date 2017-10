3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Investasi Tembus Rp 1.494 T

jpnn.com, JAKARTA - Realisasi investasi menjadi salah satu nilai plus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan genap berusia tiga tahun, Jumat (20/10).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menuturkan, selama masa kepemimpinan Jokowi, realisasi pertumbuhan investasi mencapai 46 persen.

Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah berhasil merealisasikan investasi dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) periode 2015 hingga semester pertama tahun ini sejumlah Rp 1.494,9 triliun.

Total realisasi investasi tersebut telah menyerap 3,37 juta tenaga kerja dengan jumlah proyek mencapai 75.801 proyek.

Selain investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kendali Jokowi-JK juga oke.

Namun, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan Jokowi-JK.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menuturkan, indikator seperti angka kemiskinan dan kesenjangan masih tinggi.

Gini ratio dalam tiga tahun terakhir mengalami stagnasi sehingga masih berada di angka 0,39.