30 Film Terbaik Tayang di KlikFilm Sepanjang Januari 2023, Apa Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Platform digital KlikFilm mengawali 2023, dengan menghadirkan film-film terbaik dari dalam maupun luar negeri.

Lebih dari 30 film akan hadir sepanjang Januari 2023. Ada film Noi Albinoi, DAU Degeneration, DAU Natasha, Olga, Emergency Declaration, Lines of Wellington, The Captain, A Werewolf Boy, dan The Night of The 12th.

Dari dalam negeri, ada drama terbaru berjudul The Day Before The Wedding yang diperankan oleh Amanda Rawless dan Della Dartian, Layar, dan film horor lawas versi remastered berjudul Misteri Banyuwangi.

Direktur KlikFilm Frederica berharap 2023, bisa menjadi lebih baik lagi dalam segala hal setelah tahun lalu mendapat apresiasi positif dari pencinta film.

"Mudah-mudahan, tahun ini kami bisa lebih baik lagi dari 2022," ujar Frederica, dalam keterangannya, Rabu (4/1).

Berikut sinopsis beberapa film yang bisa ditonton secara resmi di KlikFilm mulai Januari 2023.

1. The Day Before The Wedding

Clara (diperankan Amanda Rawles), seorang cosplayer baju pengantin yang memiliki cita-cita sebagai pramugari. Dia tinggal serumah dengan sahabatnya, Kinan (Della Dartyan).

Namun, hubungan mereka makin rumit karena mengalami kejadian yang berkaitan dengan hubungan percintaan.