300 Nakes Ramaikan SCRB From Hero to Hero: The Dream Run

jpnn.com - From Hero to Hero: The Dream Run adalah sebuah acara untuk merayakan para medical heroes dan menginspirasi untuk terlibat dalam mendukung sebuah tujuan yang penting.

Salah satunya adalah dengan mengumpulkan dana yang akan didonasikan kepada organisasi Doctorshare untuk mendukung program Clubfoot/Kaki Pengkor.

Dana yang didonasikan sebesar Rp 10.260.000.

Melalui acara ini, SCRB: The Scrub Project berharap tidak hanya meningkatkan kesadaran untuk membantu sesama, tetapi juga membentuk rasa komunitas dan kebersamaan di antara para peserta yang berkumpul untuk mendukung tujuan yang sama, baik para tenaga kesehatan beserta para keluarga dan kerabat.

Acara From Hero to Hero: The Dream Run diadakan pada hari Minggu, 13 Agustus 2023, di Chillax Sudirman.

Waktu ini berdekatan dengan ulang tahun SCRB: The Scrub Project yang ke 3, pada tanggal 8 Agustus 2023.

Acara ini dihadiri oleh hampir 300 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, mahasiswa/i kedokteran, ahli gizi, beserta keluarga dan kerabat.

Menurut dr. Hansens Yansah, co-founder dari SCRB: The Scrub Project, From Hero to Hero: The Dream Run mencerminkan kerja keras dan dedikasi para nakes.