6 Pembalap Gigit Jari di MotoGP Teruel

jpnn.com, ARAGON - Pembalap Petronas Yamaha Franco Morbidelli finis pertama pada MotoGP Teruel di MotorLand Aragon, Minggu (25/10) malam WIB.

Rider Italia itu tampil perkasa, menguasai jalannya balapan, terutama setelah pemilik pole position Takaaki Nakagami jatuh sebelum lap pertama selesai.

Setelah Morbidelli, duet Suzuki yakni Alex Rins dan Joan Mir finis di urutan kedua dan ketiga.

Sebanyak enam pembalap gagal menyelesaikan balapan seri ke-11 MotoGP 2020 ini.

