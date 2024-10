6 Restoran Korea Hadir di Booth Korea Pavilion

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian dan Kehutanan Korea dan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT Center) berpartisipasi dalam Franchise & License Expo Indonesia (FLEI), yang digelar di Jakarta, Indonesia dari 25-27 Oktober 2024 untuk memastikan kemungkinan merek waralaba Korea memasuki pasar halal.

Dalam pameran ini, sebanyak 6 restoran Korea hadir dalam booth Korea Pavilion untuk mempromosikan menu-menu makanan Korea dengan citarasa yang unik dan juga otentik.

Keenam brand restoran tersebut dapat berpartisipasi setelah melalui proses seleksi dari aT Center yang cukup panjang.

“Ada ratusan brand restoran Korea yang mendaftar kepada kami (aT Center), kemudian kami adakan seleksi berupa interview hingga akhirnya terpilih 6 restoran tersebut,” ujar Lee Seung Hoon, Chief Representative Korea Agro-Trade Center (aT Center) Jakarta.

Enam restoran tersebut yakni Cravy for chicken : BY4MFNT Corp, Pizza Maru : Food Zone Co.,LTD, Twozzim : KIYOUNG F&B, Bobaebanjum : BOBAE F&B CO., LTD., Yeok Jeon Halmaek: YEOK JEON FnC Inc., Samcheop Bunsik: CGF Co., Ltd.

“Keenam restoran ini sudah sangat mengetahui jika pasar makanan Korea memiliki potensi yang sangat tinggi di Indonesia. Kebetulan perusahaan-perusahaan ini juga sudah memiliki target untuk membuka franchise di luar negeri, jadi mereka tertarik ikut expo ini untuk mendapatkan buyer yang potensial di Indonesia,” imbuh Lee.

Pada kesempatan tersebut, Lee menegaskan makanan Korea memiliki keunikan sendiri, sehingga bisa bersaing dengan produk dari negara lain seperti China dan Jepang yang cukup banyak di Indonesia.

Selain itu, beberapa makanan Indonesia pun memiliki kesamaan dengan Korea sehingga akan lebih mudah untuk restoran Korea berekspansi ke Indonesia.