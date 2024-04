Abeliano Lebih Riang dan Penuh Harapan dalam Hoping You'll Be Mine

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Abeliano memasuki babak fenomenal dalam perjalanan kariernya pada 2024.

Setelah resmi bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia dan merilis karya solo pop-rock galau bertajuk Love Me Like You Say You Do pada tahun lalu, dia kini menghadirkan lagu terbaru berjudul Hoping You'll Be Mine.

Lewat lagu tersebut, musisi berusia 23 tahun itu kembali unjuk gigi dengan dengan warna pop-rock namun dengan irama yang lebih riang.

Sama dengan Love Me Like You Say You Do, Hoping You'll Be Mine ditulis sendiri oleh Abeliano.

Dengan secercah sentuhan country-pop dan surf-rock, dia memperlihatkan sisi musikalitas yang lebih riang dan santai seraya berinteraksi dengan sosok yang berhasil menciptakan rasa yang tidak diduga.

"Aku mulai menulis lagu Hoping You'll Be Mine pada Maret tahun lalu. Aku tergerak untuk menggarap lagu dengan komposisi musik seperti ini ketika aku teringat akan salah satu garapan musik orisinil ayah aku. Entah kenapa aku langsung merasakan chemistry yang sangat electrifying dari karya beliau," kata Abeliano, Kamis (18/4).



Abeliano mengungkapkan bahwa proses penggarapan Hoping You'll Be Mine berjalan secara cepat dan natural.

Tanpa perlu overthinking, dia langsung memposisikan dirinya di dalam konsep narasi lagu dan, seketika itu juga, memilih melodi dan lirik yang tepat dengan apa yang ada di benaknya.