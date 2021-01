AC Milan Super, Meski Cuma 10 Pemain dan Dihukum Penalti Masih Bisa Menang

jpnn.com, BENEVENTO - AC Milan kembali bertakhta di puncak klasemen Serie A setelah menaklukkan tuan rumah Benevento 2-0, Senin (4/1) dini hari WIB.

Posisi puncak sempat diduduki beberapa saat oleh rival sekota, Inter Milan yang menang besar 6-2 atas Crotone.

Namun kemenangan yang juga diraih AC Milan membuat mereka kembali ke posisi teratas dengan koleksi 37 poin.

Bagi Benevento, kekalahan membuat mereka tertahan pada posisi kesepuluh dengan koleksi 18 poin.

37 - #ACMilan have picked up 37 points in the first 15 seasonal Serie A games for the first time in the three points for a win era. Devil.#BeneventoMilan #SerieA pic.twitter.com/CMqYd4NV9d — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 3, 2021