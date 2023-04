Ada Brand Butuh Model untuk Iklan di Billboardnya, Tertarik Mencoba?

jpnn.com, JAKARTA - Baru-baru ini, billboard atau papan iklan putih polos dengan gambar botol air mineral bikin heboh se-Jakarta. Penyebabnya, brand pengiklannya butuh bantuan mencari model untuk mengisi ruang kosong iklan luar ruangannya tersebut. Siapa yang melakukan ini? Apakah sangat sulit mencari model? Atau malah tertarik ikut sayembara jadi modelnya? Baca Juga: Instagram Merilis 2 Fitur Baru Untuk Menarik Lebih Banyak Iklan Perusahaan yang memasang billboard di jalan utama Jakarta itu seolah menggambarkan sulitnya mencari model untuk mengisi ruang iklan luar ruangnya yang kosong. Iklan billboard itu memberikan gambaran kalau brand di iklannya meminta bantuan ke setiap pengendara yang lewat untuk mereferensikan calon modelnya ke website aerputh.id dengan tagline #LakuinBareng. Cara perusahaan itu minta bantuan cari model via billboard bisa dibilang pertama kalinya terjadi di Indonesia. Baca Juga: Terpilih jadi Model, Puluhan Anak Muda Papua Bakal Tampil di Peresmian Gedung PYCH Ditambah, tagline #LakuinBareng makin mendukung aktivitas pengendara yang lewat untuk ikut mereferensikan calon model ke perusahaan terkait sebagai upaya melakukannya bersama-sama. Strategi mencari model dengan menggunakan medium billboard di daerah Jakarta bisa dibilang langkah yang out of the box dan tepat.