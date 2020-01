Ada Demo di Sekitar Patung Kuda, Transjakarta Lakukan Rekayasa Rute Perjalanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Transjakarta hari ini, Kamis (30/1) kembali melakukan rekayasa rute perjalanan. Hal ini karena ada aksi demo yang digelar di sekitar Patung Kuda arah Harmoni, Jakarta.

"Sehubungan dengan penutupan jalur di sekitar Patung Kuda arah Harmoni oleh pihak kepolisian karena adanya aksi masa demonstrasi. Hal ini membuat Transjakarta melakukan modifikasi pada perjalanan beberapa rute Transjakarta berupa pengalihan beberapa rute yang melintas di sekitar lokasi," ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nadia Diposanjoyo.

Adapun rute-rute yang dialihkan sebagai berikut:

1. Layanan GR1 rute Bundaran Senayan – Harmoni

Bundaran Senayan arah Harmoni

Bus dari Bundaran Senayan Menara Thamrin - Lampu Merah Bank Indonesia Belok Kiri-Via Jl.Kebon Sirih - Lampu Merah Hotel Milenium Belok Kiri - Simpang Blok A belok Kanan via Jl.M.Fachrudin-Jati Baru Lurus -Jl.Cideng Barat - Lampu Merah Tarakan Belok Kanan - Lampu Merah Harmoni belok kanan – Harmoni

Bus stop yang tidak melayani: Bank Indonesia, Sapta Pesona, Monas dan RRI.

Harmoni arah Bundaran Senayan:

Harmoni - Lampu Merah Lion Air Belok Kiri via Jl.Hasyim Ashari - Lampu Merah Holland Bakery Belok Kiri via Jl.Cideng Timur - Lampu Merah Tarakan Lurus-Kolong FO Jatibaru Belok Kiri Via Jl.Jati Baru Raya - Lampu Merah Milenium Lurus Jl.Kebon Sirih - Lampu Merah Bank Indonesia Belok Kanan - Bus Stop Wisma Mandiri-Bunsen