Ada Petir! El Clasico Barcelona Vs Real Madrid Terhenti di Menit ke-12

jpnn.com - NEW JERSEY – Laga pramusim Soccer Champions Tour Barcelona vs Real Madrid di MetLife Stadium, New Jersey, Minggu (4/8) pagi WIB terpaksa dihentikan.

Itu lantaran saat laga El Clasico berlangsung hingga menit ke-12, tiba-tiba cuaca tak lagi mendukung.

Kilat petir menyambar, membuat wasit dan panitia menghentikan laga dan meminta seluruh tim masuk ke ruang ganti.

Soccer Champions Tour 2024 di Amerika Serikat ini diikuti lima tim, yakni AC Milan, Barcelona, Chelsea, Manchester City, dan Real Madrid.

Setiap tim tak saling ketemu.

Real Madrid mendapat jatah tiga kali bermain, yakni menghadapi AC Milan, Barcelona, dan Chelsea.

Barca dan AC Milan juga tiga kali.

Man City dua kali, yaitu melawan AC Milan dan Barcelona. Hanya Chelsea yang kebagian tampil sekali. (adk/jpnn)