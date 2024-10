Ada yang Bilang Semen Padang FC seperti Anak SD Main Bola

jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC bakal bertamu ke kandang Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat pada pekan ke-10 Liga 1, Jumat (1/11) malam WIB.

Si juru kunci klasemen sementara liga vs tim yang belum terkalahkan hingga pekan ke-9.

Performa Semen Padang FC masih jauh dari ekspektasi penggemarnya.

Dari sembilan pertandingan, Kabau Sirah -julukan Semen Padang, satu kali menang, satu imbang, tujuh kali jadi pecundang.

IG semenpadangfcid

9 Laga Semen Padang

Semen Padang vs Dewa United 1-8

PSBS Biak vs Semen Padang 3-2

Semen Padang vs Persis Solo 0-0

Persita vs Semen Padang 1-0

Semen Padang vs Barito Putera 1-2

Malut United vs Semen Padang 2-1

Semen Padang vs PSS Sleman 1-0

Bali United vs Semen Padang 2-0

Semen Padang vs Borneo FC 1-3

Semen Padang menjadi tim yang paling sering kebobolan, yakni 21 gol.

Banyak yang menyoroti atau mengkritik penampilan Semen Padang, termasuk menumpahkannya di media sosial tim.