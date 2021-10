Aduh-Aduh, 5 Hari Beruntun Harga Emas Berada di Titik Nadir

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas masih berada di posisi terendah selama 2021 yakni Rp 854 ribu per gram.

Dipantau dari laman Pegadaian.co.id harga emas berada di titik nadir.

Pada Minggu (17/10) harga emas Rp 855 ribu per gram, lalu Senin (18/10) masih dengan harga sama yakni Rp 855 ribu per gram. Pada Selasa (19/10) harga emas anjlok lagi menjadi Rp 844 ribu per gram hingga Rabu-Kamis (20-21/10).

Padahal, harga emas sempat menyentuh angka tertinggi tahun ini, yakni pada (6/3) sebesar Rp 957 ribu per gram.

Sementara itu, pantauan harga emas di gerai Pegadaian hari ini sebagai berikut, harga emas ukuran 0,5-1 gram cetakan Antam belum tersedia.

Namun, harga emas cetakan UBS ukuran 0,5-1 gram berada di posisi yang sama dengan kemarin yakni Rp 482 ribu hingga Rp 904 ribu.

Harga emas 24 karat cetakan Antam baru tersedia pada ukuran dua gram dibanderol Rp 1.841.000, sementara UBS diukuran yang sama Rp 1.792.000.

Harga emas Antam ukuran lima gram dijual Rp 4.525.000 dan UBS Rp 4.428.000.