Aduh, Harga Cabai Rawit dan Merah Makin Pedas, Jadi Sebegini

jpnn.com, CIANJUR - Harga cabai rawit di pasar tradisional di Cianjur, Jawa Barat kembali meroket.

Pasalnya, harga cabai rawit yang semula Rp 30 ribu menjadi RP 40 ribu per kilogram.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala UPTD Pasar Induk Pasir Hayam Cianjur, Doni Wibowo.

Menurut Doni, kenaikan itu diduga karena minimnya stok di tengkat petani. Dia mengatakan kenaikan itu juga terjadi pada cabai merah.

Dia mengatakan untuk stok cabai rawit dan cabai merah masih aman hingga beberapa bulan ke depan.

Namun, minimnya stok membuat harga merangkak naik dua pekan setelah lebaran.



"Minggu lalu harga cabai rawit sempat turun Rp30.000 per kilogram dan cabai merah juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram," kata dia saat dihubungi, Sabtu (21/5).



Dia menjelaskan, untuk harga daging sapi masih tinggi, tetapi tingkat penjualan normal, daging sapi dijual Rp 140.000 per kilogram.

Sementara daging ayam mulai turun mendekati harga normal dari Rp 36.000 menjadi Rp 31.000 per kilogram.



"Setiap hari kami terus memantau harga kebutuhan pangan, terutama menjelang hari raya kurban," tuturnya.

Pedagang daging di Pasar Induk Pasirhayam Cianjur Rahman mengatakan hingga dua pekan setelah lebaran harga daging sapi masih tinggi, tetapi tidak mengurangi angka penjualan.