AEON Mall Sentul City Beri Program Tebus Murah untuk Pelanggan Setia

jpnn.com, JAKARTA - AEON Mall Sentul City menghadirkan program 'Customer Appreciation Month' pada 15–28 Mei.

Hal itu sebagai bentuk rasa terima kasih dan dalam rangka memperingati awal hadirnya AEON Mall di Indonesia pada Mei 2018.

Program itu diberi nama Only For You – Tebus Murah, yang memanjakan para pelanggan dengan memilih dan bertransaksi atas hadiah yang diinginkan dengan biaya Rp10.000,-.

"Sebagai salah satu bentuk apresiasi kami kepada pelanggan AEON Mall Indonesia dan AEON Mall Sentul City pada khususnya, kami mengadakan program ini dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menarik dan menyenangkan bagi pelanggan kami," ujar Bayu Tunggul Aji, General Manager Mall Operation AEON Mall Sentul City.

Untuk mengikuti program Only For You – Tebus Murah ini, member aplikasi AEON Mall Indonesia terlebih dahulu harus berbelanja di Food Terrace senilai Rp100.000,- atau belanja di seluruh store dengan nilai Rp300.000,-.

Untuk informasi lebih lanjut, para pelanggan bisa mengunjungi booth customer service yang terletak di GF & 1F.

Selain program "Only For You – Tebus Murah" ini, sebagai apresiasi kami kepada para ibu yang sudah setia menjadi pelanggan kami, bersama kominitas Wellmover, kami mengadakan program acara yang bertajuk "Mom & Kids Sports Fest". "Kami sampaikan rasa terima kasih kami yang setinggi-tingginya untuk semua pelanggan kami terutama para ibu yang telah dengan setia berbelanja kebutuhan sehari-harinya di AEON MALL Sentul City," tambah Bayu.

Pelanggan dapat mengikuti acara "Mom & Kids Sports Fest" tanpa dipungut biaya dengan cara mendaftarkan data diri. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Mei 2023 yang bertempat di Canal Stage – GF.