Agnez Mo dan Adegan Mesra di Atas Ranjang

jpnn.com - Agnez Mo kembali merilis video klip terbarunya, setelah sebelumnya meluncurkan video klip lagu Long As I Get Paid pada akhir September lalu.

Pada Kamis (26/10), Agnez mengunggah video klip ‘Damn I Love You’ di akun YouTube-nya.

Baru dua hari di unggah, video klip tersebut sudah disaksikan 434,709 views.

Berbeda dengan Long As I Get Paid yang terkesan lebih kolosial, di video klip Damn I Love You ini, mantan penyanyi cilik itu tampil lebih berani.

Beberapa adegan memperlihatkan Agnez Mo berpelukan mesra dengan seorang pria bule di atas ranjang.

Memakai gaun tidur tipis berwarna putih, Agnez tampak lebih seksi dalam video klip terbarunya itu.

Beberapa adegan Agnez tampil lebih kasual. Dia terlihat santai dengan t-shirt, oversized pants, kemeja dan tank top ditambah beberapa aksesoris yang menonjol.