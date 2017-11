Agnez Mo Ngarep Duet Bareng Justin Timberlake  

jpnn.com - Memutuskan untuk berkarier di industri musik Internasional, Agnez Mo kini mulai memperlihatkan taji-nya melalui album debutnya bertajuk X.

Setelah merilis X, Agnez mulai disibukkan dengan jadwal promosi melalui radio-radio di Amerika.

Seperti yang dilakukannya baru-baru ini di iHeartMedia. Di kesempatan itu, Agnez sempat memberikan pujiannya pada salah satu ikon pop dunia, Justin Timberlake.

Bahkan, kekasih pebasket Wijaya Kusuma alias Wijin itu mengungkap harapannya berkolaborasi dengan mantan personel boyband Nsync itu suatu saat nanti.

“BUCKET LIST @justintimberlake#AGNEZMOJTIMBERLAKE (hint hint @wegmusic @wright7680). Thanks @[email protected] for this super fun interview,” tulis Agnez.

Wacana duet itu tampaknya bukan tidak mungkin terjadi. Alasannya, Agnez dan Justin memiliki manajer yang sama, yakni Johnny Wright.