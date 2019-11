Agnez Mo Tuai Polemik, Tagar #WeStandAgnezMo Jadi Trending Topic

jpnn.com, JAKARTA - Polemik pernyataan Agnez Mo mengaku tidak punya darah Indonesia masih jadi perbincangan. Meski menuai kritik, namun tidak sedikit pula netizen yang memberi dukungan kepada Agnez Mo.

Netizen, terutama para fan menyuarakan tagar #WeStandAgnezMo di media sosial Twitter. Tagar berisi dukungan untuk Agnez Mo itu bahkan sempat menjadi trending topic dengan ribuan twit.

"Stay strong queen," tulis akun @NNezmo.

"Y'all playing with the wrong person bruh. Her armies always on her side. She is not alone bruh," komentar @WinWinKallana.

"U'll always be biggest idol," ujar @3anasgr2.

Sebelumnya, Agnez Mo menyampaikan pernyataan mengejutkan dengan mengaku tidak punya darah Indonesia.

Hal tersebut diungkapkanya saat menjadi bintang dalam tayangan Build Series by Yahoo baru-baru ini. Pembawa acara awalnya bertanya ke pelantun Tak Ada Logika itu tentang keberagaman di Indonesia.

Agnez Mo ternyata menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya hanya lahir di Indonesia.