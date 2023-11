Aimee Penyiar Radio AI Pertama Segera Hadir, Sahil Mulachela Merespons Santai

jpnn.com, JAKARTA - Mustang 88 FM berinovasi dengan menghadirkan The First AI Radio DJ in Indonesia yang diberi nama Aimee. Penyiar Sahil Mulachela merespon santai perihal inovasi tersebut. Adapun Aimee akan hadir sebagai penyiar AI untuk radio Mustang 88 FM yang akan on air pada Desember 2023. Saat ini, Sahil tak merasa tersaingi karena ada perbedaan antara penyiar AI dan manusia asli. "Kalau masalah terancam atau enggak, ya sejauh ini enggak ya, kita emang butuh sesuatu yang baru," ujar Sahil Mulachela di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (16/11) malam. "Namanya manusia dibanding mesin pasti kita ada emosi, beda sama mesin. Ya kita belum tau perkembangannya," sambungnya. Dia menilai, dirinya dan juga penyiar lain yang ada di bawah naungan Mahaka Radio Integra (MARI) bisa berdampingan dengan penyiar AI. "Sejauh ini kita bisa hidup berdampingan. Jadi, ya buat apa kita merasa tersaingi ya," kata Sahil.