Airlangga Hartarto Foto Bareng BLACKPINK, Mulan Jameela Langsung Beri Emoticon Love

jpnn.com, JAKARTA - Demam konser Blackpink yang telah digelar 11 -12 Maret 2023 di Gelora Bung Karno hingga kini masih mewarnai jagat hiburan tanah air.

Salah satu yang menjadi topik pembicaraan adalah kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tak banyak yang tahu bahwa sekelas menteri seperti Airlangga pun ternyata ikut menggemari girl group asal Korea itu.

Airlangga menghadiri konser BlackPink bareng istrinya, Yanti Airlangga. Keduanya terlihat larut mengikuti hebohnya lagu-lagu andalan girl group paling populer sedunia itu antara lain seperti Pink Venom, How You Like That, dan Kill This Love itu.

Airlangga dan Yanti sempat berkesempatan untuk foto bareng para personil BlackPink.

Yanti mengunggah kesempatan langka itu melalui akunnya di Instagram. "The greatest show,' tulis Yanti di caption foto yang diunggahnya.

Netizen dan sejumlah selebgram serta selebritas pun ikut gembira melihatnya.

“Wow nice,” tulis artis Bella Saphira di kolom komentar. “Ibu Masyaallah nangis lihatnya,” kata penyanyi dan selebgram @italiani31.