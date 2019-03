Ajaib! Cristiano Ronaldo Singkirkan Atletico Madrid

jpnn.com, TURIN - Tiga gol dari Cristiano Ronaldo membawa Juventus lolos ke perempat final Liga Champions. Menjamu Atletico Madrid dalam leg kedua 16 Besar di Allianz Stadium, Rabu (13/3) dini hari, Juve menang 3-0.

Juve lolos dengan agregat 3-2 setelah di leg pertama di Madrid kalah 0-2.

Ya, Ronaldo memborong semua gol Si Nyonya Tua. Pemain Portugal itu membukukan gol pada menit ke-27, 48 dan 86 (penalti).

8 - Cristiano Ronaldo has scored eight Champions League hat-tricks, the joint-most in the competition alongside Lionel Messi. Titans. pic.twitter.com/q2b0equOYb — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2019