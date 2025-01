Ajinomoto Tawarkan Beasiswa Penuh untuk Menimba Ilmu di Universitas Ternama di Jepang 

jpnn.com - JAKARTA - Ajinomoto Foundation membuka peluang emas bagi mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang bercita-cita melanjutkan studi ke Jepang.

Beasiswa ini meliputi tujuan ke berbagai universitas ternama di Negeri Matahari Terbit tersebut.

Program Ajinomoto Post-Graduate Scholarship untuk tahun ajaran 2026 memberikan beasiswa penuh ke tujuh universitas ternama di Jepang, termasuk University of Tokyo, Kyoto University, dan Waseda University.

Salah satu penerima beasiswa Ajinomoto tahun ajaran 2025, Auliya Syifaa Urrahman yang merupakan seorang Sarjana Gizi lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) turut membagikan pengalamannya ketika seleksi.

“Tahap paling berkesan adalah wawancara dengan BOD Ajinomoto Indonesia dan ahli eksternal di bidang saya. Meskipun menegangkan, proses ini sangat berharga dan menjadi pengalaman pertama saya dalam seleksi beasiswa," kata Aulia, Senin (27/1).

Mahasiswi asal Depok, Jawa Barat, itu kini menjalani program master di Graduate School of Agricultural & Life Science, The University of Tokyo, di bawah bimbingan Prof. Tetsuya Araki, PhD.

Auliya juga sempat mengunjungi Ajinomoto Visitor Center di Karawang untuk melihat langsung proses produksi perusahaan.

Sejak diluncurkan pada 2010, beasiswa ini telah menjadi bukti nyata kepedulian Ajinomoto terhadap pendidikan anak bangsa.