Akhirnya Lionel Messi Menyamai Rekor Cristiano Ronaldo, Bisa Lebih

jpnn.com, BARCELONA - Lionel Messi mencetak hat-trick saat Barcelona menang 4-1 atas Celta Vigo di Camp Nou, Minggu (10/11) dini hari WIB.

Tiga gol tersebut bersumber dari dua tendangan bebas dan satu penalti. Hat-trick itu membuat Messi mengoleksi trigol ke-34 bersama Barcelona di La Liga, sekaligus menyamai jumlah trigol rivalnya, Cristiano Ronaldo dalam kompetisi itu.

Menurut catatan Goal, La Pulga sekarang sejajar dengan Cristiano Ronaldo sebagai pemain dengan trigol terbanyak pada La Liga dan cepat atau lambat ia akan melewati angka pemain Portugal itu karena CR7 telah pindah ke Juventus di Serie A.

Messi mencetak gol pertamanya dalam pertandingan melawan Vigo melalui titik putih di pertengahan babak pertama akibat handball pemain lawan dari umpan silang Junior Firpo.

3 - Lionel Messi has scored a hat-trick, with two direct shots included, for the first time in a single game for @FCBarcelona in all competitions. Original#BarcaCelta pic.twitter.com/nTEHz0qYfy — OptaJose (@OptaJose) November 9, 2019