Akibat Video Asusila, Luna Maya Sempat Kehilangan Harapan...

jpnn.com - Aktris Luna Maya sempat ingin mengakhiri kariernya di dunia entertainment pasca-video asusilanya dengan Ariel NOAH tersebar di dunia maya.



Saat itu, dia sempat vakum selama kurang lebih setahun dari dunia yang membesarkan namanya tersebut.



“That event (kasus video asusila itu) actually, menyadarkanku," ujar Luna Maya melalui kanal MARSHED di YouTube, dikutip Jumat (20/8).



"Kemarin itu gue sudah bersyukur banget. Everything is so smooth dan effortless terus tiba-tiba menghilang dalam sehari," imbuhnya.



Perempuan berdarah Bali itu pun hendak mencoba pekerjaan lain di luar dunia entertainment akibat peristiwa itu.



Sebab aktris 37 tahun itu berpikir bahwa kariernya di dunia entertainment sudah berakhir.



"Sempat sudah ada (niat berhenti dari entertainment). Ini karierku sudah selesai, cari pekerjaan lain deh. Yang penting gue bisa hidup atau jadi apa," ucap Luna Maya.



Video asusila Luna Maya dan Ariel NOAH sempat menghebohkan publik pada 2010 lalu.



Kasus tersebut pun menyita perhatian masyarakat lantaran kedua figur publik itu tengah berada di puncak popularitas.



Luna Maya pun sempat vakum dari dunia entertainment selama kurang lebih setahun usai video asusila itu beredar. (mcr7/jpnn)