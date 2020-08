Aktor Korsel ini Positif Covid-19 saat Syuting Drakor Terbaru

jpnn.com - AGENSI Double SG Company mengumumkan aktor senior asal Korea Selatan Kim Won Hae positif Covid-19. Saat ini, sang aktor tengah menjalani karantina mandiri.

"Kim Won Hae dinyatakan positif Covid-19. Setelah menerima tesnya, kami membatalkan semua jadwalnya," kata agensi, dilansir Allkpop.

"Dia saat ini menjalani karantina mandiri dan akan langsung dibawa ke rumah sakit begitu bangsalnya siap," lanjut agensi.

Nama Kim Won Hae cukup dikenal di kalangan pecinta drama Korea Selatan (drakor). Walau tak menjadi pemeran utama, tetapi Kim Won Hae kerap mencuri perhatian dengan setiap karakter yang dia perankan.

Beberapa drama yang dibintanginya adalah Graceful Friends, Chocolate, Melting Me Softly, Strong Woman Do Bong Soon, Hwarang, dan Signal.

Ada kemungkinan Kim Won Hae tertular Seo Sung Jong. Mereka sama-sama terlibat dalam produksi teater Jjambbbong.

Seo Sung Jong lebih dulu dinyatakan positif terinfeksi corona, pada 19 Agustus 2020. Gejala Covid-19 sudah dialami Seo Sung Jong sejak 16 Agustus 2020.

Dua hari kemudian dia menjalani tes swab dan hasilnya positif.