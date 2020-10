Aktor Senior Tewas Mengenaskan, Ada Luka Tembak di Punggung

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Thomas Jefferson Byrd menjadi korban pembunuhan sadis di Atlanta, pada Sabtu (3/10) lalu.

Saat ditemukan pada 1.45 pagi waktu setempat, tubuh pria 70 tahun ini dipenuhi dengan luka.

Kepolisian setempat mengumukan bahwa Byrd meninggal karena beberapa luka tembak di punggung.

Byrd diketahui beberapa kali bermain dalam film yang dibintangi Spike Lee, di antaranya Clockers, Get on The Bus, Bamboozled, Chi-Raq, Red Hook Summer, Girl 6. dan Da Seet Blood of Jesus.

Dia juga memiliki peran dalam film Brooklyn Fines karya Antoine Fuque, dan film biografi Ray Charles karya Jamie Fox berjudul Ray, serta Set It Off dari F. Gary Gray.

Spike Lee turut memberikan penghormatan terhadap Byrd melalui akunnya di Instagram, Minggu (4/10).

"Saya sangat sedih mengumumkan pembunuhan tragis saudara kita tercinta Thomas Jefferson Byrd tadi malam di Atlanta, Georgia. Tom adalah temanku. Kalian dapat melihat karakternya yang menakutkan sebagai Errol Barnes di 'Clockers'," kata Lee.

"Semoga kita semua dapat mengucapkan belasungkawa dan berkah untuk keluarganya. Beristirahatlah dalam damai saudaraku Byrd," ujar Lee melanjutkan.(antara/jpnn)



