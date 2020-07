Akun Diretas Hacker, Nikita Mirzani Kehilangan Jutaan Follower di Instagram

jpnn.com - AKUN Nikita Mirzani di Instagram kembali diretas oleh tangan tidak bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, pemilik akun @nikitamirzanimawardi_17 tersebut membuat akun baru bernama @nikitamirzanimawardi_172.

"Instagram Niki yang verified itu lagi enggak tahu ke mana, tapi lagi enggak ngurusan juga karena lagi on the way ke lokasi syuting. Jadi buat kalian yang mau tahu tentang Niki silakan ke akun ini aja ya untuk cadangan," kata Nikita Mirzani lewat akun Instagram miliknya, Kamis (9/7).

Mantan istri Dipo Latief itu tidak ambil pusing dengan hilangnya akunnya tersebut.

Nikita Mirzani meminta netizen untuk mengikutinya di akun terbaru.

"Aduh akun Instagram hilang ya sudah hilang, terus kenapa kalian hah. Mendingan lihat aja dulu kegiatan gue di Instagram ini," jelasnya.

"Jadi ada bagusnya juga Instagram gue yang itu hilang. Jadi Instagram gue yang ini followersnya bisa nambah," sambung Nikita Mirzani.

Ini bukan kali pertama akun Nikita Mirzani diretas oleh hacker.