Aldi Taher Bicara Blak-blakan Soal Bayarannya, Ternyata Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter Aldi Taher bicara blak-blakan seputar honor atau bayarannya.

Dia mengaku rela dibayar dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta untuk mengisi acara pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya.

Hal tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga: Nikita Mirzani Sebut Pria Ini Segera Jadi Suaminya

Aldi Taher sengaja menawarkan diri untuk mengisi acara klien.

"Open MC acara nikah, ulang tahun, dan lain-lain," ungkap Aldi Taher, Senin (11/10).

Mantan suami Dewi Perssik itu memasang harga Rp 5 juta untuk bernyanyi dang menghibur sebuah acara.

Menurut Aldi Taher, harga tersebut khusus untuk area Jabodetabek.

"Insyaallah Rp 5 juta plus nyanyi, menghibur Jabodetabek," ujar pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.