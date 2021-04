Aldi Taher: Gue Pernah dan Itu Maksiat

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku pernah datang ke lokasi pijat plus-plus.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube.

Dia mengaku sangat menyesal dahulu mendatangi tempat maksiat itu.

"Gue pernah dan itu maksiat," kata Aldi Taher, Minggu (25/4).

Mantan suami Dewi Perssik itu menganggap pengalaman tersebut hanya sebagai masa lalu yang layak dilupakan.

Menurut Aldi Taher, dirinya sudah tobat dan tidak bakal mengulanginya.

"Ada orang berbuat maksiat, tetapi dia tidak sadar melakukannya, itu yang bahaya," jelas pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Pernyataan Aldi Taher langsung dikomentari Dinar Candy yang hadir di studio.