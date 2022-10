Aldi Taher Komentari Keputusan Lesti Kejora Cabut Laporan KDRT

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher memberi tanggapan soal keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT yang dilakukan Rizky Billar.

Dia mengaku turut kaget saat mengetahui Lesti Kejora mengambil keputusan tersebut.

"Jujur, gue kaget juga sama seperti kalian, Lesti Kejora cabut laporan," tulis Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (19/10).

Mantan suami Dewi Perssik itu menilai hal tersebut merupakan takdir dari sang pencipta.

Aldi Taher mengajak netizen mendoakan Lesti Kejora dan Rizky Billar.

"Kita doakan mereka bahagia selalu dan dalam lindungan Allah," sambung pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Aldi Taher berharap Rizky Billar tidak mengulangi perbuatan KDRT terhadap Lesti Kejora.

Dia juga berpesan agar Rizky Billar berupaya menjadi pasangan yang baik.