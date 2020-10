Alex Marquez Gila! Sempat Jatuh, Tetapi Masih Kuasai FP1 MotoGP Teruel

jpnn.com, ARAGON - Alex Marquez membuat gebrakan pada latihan bebas pertama MotoGP Teruel di Sirkuit MotorLand, Jumat (23/10) sore WIB.

Rookie yang menunggangi Kuda Besi Repsol Honda itu menjadi pembalap paling cepat dengan catatan waktu terbaiknya satu menit 48,184 detik.

Adik dari Marc Marquez itu pekan lalu finis runner-up di sirkuit yang sama, pada seri MotoGP Aragon.

Takaaki Nakagami membawa Honda finis 1-2 setelah terpaut 0,438 detik dari calon rekan satu timnya di LCR Honda tahun depan itu.

