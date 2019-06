Alex Rins Pimpin Daftar 10 Pembalap Terbaik di FP MotoGP Catalunya, Ada Jorge Lorenzo Juga

jpnn.com, CATALUNYA - Pembalap Team Suzuki Ecstar Alex Rins menjadi yang paling cepat dalam sesi latihan bebas ketiga MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona, Sabtu (15/6) sore WIB.

Rider asal Spanyol itu membukukan waktu satu menit 39,547 detik, berjarak 0,036 detik dari rider Petronas Yamaha Fabio Quartararo.

Hasil dari FP3 ini mengantar Rins menjadi pembalap terbaik (kombinasi) waktu dari tiga latihan bebas sejak Jumat (14/6) kemarin.

Another chaotic end to FP3!!! ????@Rins42 leads the way into qualifying with 0.4s covering the top ten! ????#CatalanGP ???? pic.twitter.com/c9JKy9ctjn — MotoGP™ ???? (@MotoGP) June 15, 2019