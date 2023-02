Alhamdulillah, Akhirnya Harga TBS Kelapa Sawit Bikin Petani Tersenyum

jpnn.com, JAMBI - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi untuk periode 3-9 Februari 2023 akhirnya bisa membuat petani tersenyum.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal menyatakan harga minyak sawit mentah (CPO) mengalami kenaikan tipis Rp 51 per kilogram dari Rp 10.993 menjadi Rp 11.044 per kilogram.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun juga naik Rp 9 per kilogram dari Rp 2.483 menjadi Rp 2.492 per kilogram sedangkan inti sawit turun Rp 40 per kilogram dari Rp 5.432 jadi Rp 5.932 per kilogram," kata , di Jambi Sabtu.

Menurut Agusrizal, harga TBS sawit tersebut adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit di mana Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah.

Berikut daftar informasi selengkapnya harga TBS di Jambi:

1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 1.965 per kilogram

2. Harga TBS sawit usia tanam empat tahun Rp 2.079 per kilogram

3. Harga TBS sawit usia tanam lima tahun Rp 2.176 per kilogram