All England 2020: Tai Tzu Ying Catat Final Keempat Beruntun

jpnn.com, BIRMINGHAM - Tunggal putri Spanyol Carolina Marin harus merelakan tiket final All England 2020 ke tangan Tai Tzu Ying (Taiwan).

Melakoni partai semifinal pemungkas di Arena Birmingham, Minggu (15/3) pagi WIB, Marin menyerah 21-19, 13-21, 11-21.

Marin mengaku kehilangan irama permainan di dua gim akhir, khususnya di awal gim ketiga.

"Saya merasa sedikit melayang di lapangan, tidak bisa mengendalikan kok dan frustrasi dengan diri saya sendiri," kata Marin seperti dikutip dari lama resmi BWF.

Highlights | Tai Tzu Ying maintains a strong lead in the deciding game against Carolina Marin to see herself through to her 4th consecutive @YonexAllEngland final ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #AllEnglandOpen2020 #YAE20 #WorldTour pic.twitter.com/YQccRvP8Wi — BWF (@bwfmedia) March 14, 2020