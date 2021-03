All England 2021: Kento Momota Tumbang di Tangan Lee Zii Jia

jpnn.com, BIRMINGHAM - Kejutan besar terjadi di perempat final All England 2021.

Tunggal putra peringkat satu dunia Kento Momota tumbang.

Si kidal asal Jepang itu menyerah straight game dari tunggal putra Malaysia peringkat sepuluh dunia Lee Zii Jia.

Dalam pertandingan di Utilita Arena Birmingham, Jumat (19/3) malam WIB itu, Momota gagal keluar dari tekanan Zii Jia.

What a point and what a victory for Lee, beating the World No.1. #YAE2021 pic.twitter.com/bYIfHICN7l — ???? Yonex All England Badminton Championships ???? (@YonexAllEngland) March 19, 2021