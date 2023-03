All England 2023: An Se Young Akhiri 27 Tahun Puasa Korea

jpnn.com - BIRMINGHAM - An Se Young mengakhiri puasa gelar Korea di nomor tunggal putri All England.

An menjadi juara All England 2023 setelah bersusah payah menaklukkan putri China Chen Yu Fei 21-17, 10-21, 21-19.

Duel An vs Chen di Utilita Arena, Birmingham, Minggu (19/3) malam WIB itu berlangsung ketat, terutama di gim ketiga.

Pertarungan antara peringkat dua dunia (An) melawan nomor empat itu berdurasi 75 menit, penuh aksi menghibur.

Ini merupakan kemenangan ketiga An dari Chen dalam sebelas pertemuan.

"Saya tak percaya," kata gadis Korea berusia 21 tahun itu saat diwawancarai awak All England 2023.

"Ini turnamen dan momen yang luar biasa, yang akan membuat saya lebih berkembang lagi," imbuhnya.

An menjadi wanita pertama Korea yang menjadi juara All England setelah 29 tahun, sejak Bang So Hyun menjadi juara All England 1996.