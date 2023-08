All New Honda CR-V Sudah Dipesan 840 Unit Sejak Sepekan Diluncurkan

jpnn.com - JAKARTA - All New Honda CR-V sudah dipesan sebanyak 840 unit oleh konsumen sejak mobil itu diluncurkan PT Honda Prospect Motor (HPM) pada 10 Agustus 2023 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Dari jumlah pemesanan per 16 Agustus 2023, kontribusi terbesar datang dari varian All New Honda CR-V RS e:HEV, yakni 633 unit atau 75 persen. Sementara, pemesanan varian All New Honda CR-V Turbo, yaitu 207 unit (25 persen).

“Terima kasih kepada para konsumen terutama para konsumen loyalis Honda yang sudah memesan varian hybrid, bahkan sebelum mobil ini tersedia di dealer," kata Direktur Penjualan dan Pemasaran dan Purnajual PT HPM Yusak Billy dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Minggu (20/8).

Yusak Billy menilai angka pemesanan tersebut sangat baik, bahkan sudah melebihi dari setengah alokasi CR-V untuk tahun ini.

HPM berharap peluncuran model baru dan pameran besar seperti GIIAS akan kembali menyegarkan pasar otomotif di tahun ini.

Varian RS e:HEV, yang paling banyak dipesan konsumen saat ini, menggunakan mesin berkapasitas 2.0-liter direct-injected 4-Cylinder Atkinson cycle DOHC dipadu dengan baterai lithium-ion dengan kapasitas 1,06 kWh.

Penggunaan motor listrik yang dominan diklaim menghasilkan performa yang lebih bertenaga sekaligus lebih hemat bahan bakar.

Sementara, varian All New Honda CR-V 1.5L Turbo menggunakan mesin berkapasitas 1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 190 PS.