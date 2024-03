All You Can Trip Pecahkan Rekor MURI, Slot KECE Travel Pass Diburu Wisatawan

jpnn.com, JAKARTA - Kece Travel Pass berhasil menarik 1000 peserta dalam waktu 5 hari, dan mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Program ini hasil kolaborasi apik Kece Entertainment dan Anjani Trip yang menawarkan perjalanan tak terlupakan, memfasilitasi para wisatawan untuk mengeksplorasi Labuan Bajo dengan tarif terjangkau. Mengusung konsep "All You Can Tip", Kece Travel Pass menawarkan paket lengkap yang mencakup akomodasi, konsumsi, dan aktivitas terpilih, memberikan solusi praktis bagi penggemar travelling yang berkeinginan menjelajahi Labuan Bajo. Baca Juga: KECE Travel Pass, Solusi Traveler Budget Karyawan ke Labuan Bajo "Pemesanan bisa dilakukan dengan mudah, memungkinkan calon peserta untuk mengatur jadwal perjalanan mereka hingga H-7 sebelum keberangkatan," kata CEO dari Anjani Trip Rachmat Julio dalam keterangannya, Jumat (15/3). Dia menambahkan Kece Travel Pass dirancang dengan tujuan untuk mengaktifkan kembali sektor pariwisata Labuan Bajo. Mereka berupaya menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk menikmati keindahan alam Indonesia, sekaligus memastikan pengalaman berkesan bagi para pengunjung. Baca Juga: Kece Entertainment, Rumahnya Artis Milenial "Pencapaian rekor ini merupakan sebuah kehormatan dan menunjukkan kepercayaan publik terhadap inisiatif yang kami tawarkan," ucap Rachmat. Renaldy Pujiansyah, dari Kece Entertainment mengatakan pencapaian ini hanya langkah awal. Mereka bertekad untuk terus berinovasi dan membuka peluang baru yang akan memperkaya pengalaman berwisata di Indonesia.