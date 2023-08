Almeria Vs Madrid: Bellingham Lebih Gila dari Ronaldo

jpnn.com - ALMERIA - Jude Bellingham bersinar dalam laga Almeria vs Real Madrid pada pekan kedua La Liga di Power Horse Stadium, Almeria, Minggu (20/8) dini hari WIB. Gelandang Inggris yang dibeli Madrid dari Borussia Dortmund itu mencetak dua gol plus satu assist untuk gol yang dicetak Vinicius Junior. Real Madrid menang 3-1 dalam laga itu, setelah lebih dahulu tertinggal. Baca Juga: Penyebab Real Madrid Lebih Memilih Kepa Ketimbang De Gea Bellingham telah mencetak tiga gol dalam dua laga resmi Real Madrid. Melampaui pencapaian debut Cristiano Ronaldo di La Liga bersama Madrid (dua gol dalam dua pertandingan). Bellingham yang baru berusia 20 tahun itu pun menjadi buah bibir. "Bellingham telah beradaptasi dengan sangat baik berkat kepribadiannya, serta fakta bahwa dia berada di Jerman (Bundesliga) selama tiga musim terakhir," tutur Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti seperti dikutip dari laman resmi klub. Baca Juga: Real Madrid Hantam Bilbao, 9 Starter di Bawah 26 Tahun "Itu adalah elemen yang sangat membantunya beradaptasi dengan baik dengan gaya kami. Dia dalam kondisi sangat baik," imbuhnya. Apa kata Bellingham?