AMANAH Gelar Kompetisi Stand Up untuk Dorong Minat & Bakat Anak Muda Aceh

jpnn.com, BANDA ACEH - Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) menggelar kompetisi stand up comedy di Ivory Coffee dan Culinary, Aceh.

Acara yang bertajuk ‘Amanah Talent Present CPNS (Calon Penerus Stand Up) Road to Grand Final’ ini bertujuan untuk mencari dan mengembangkan bakat-bakat baru dalam dunia stand up comedy, serta memperkenalkannya ke panggung nasional.

Acara yang berkolaborasi dengan komunitas stand up comedy Banda Aceh ini diikuti ratusan pendaftar. Setelah melalui berbagai tahap seleksi, terpilihlah sebelas orang komika yang akan melaju ke tahap selanjutnya dan mendapatkan mentoring.

Baca Juga: AMANAH Youth Movement Turut Meriahkan Bhayangkara Fest 2024 di Aceh

Kesebelas komika terpilih yakni, Putri Azzahra Lubis, Mela Amnidar, Said Muksalmina, Fakhur Bahri, Aditya Pratama, Zaidil Khalet, Agil Septian Sultan, Arif Mustaqim, Rafli Ananda, Septian Dwi Pamungkas dan Aksal Irfanto.

Para finalis tidak hanya bersaing untuk meraih gelar, tetapi juga mendapatkan kesempatan berharga untuk dimentori langsung oleh komika-komika berpengalaman dari Aceh.

Selain itu, mereka juga dibimbing oleh mentor terkenal seperti Bonar Manalu, yang memberikan tips dan trik berharga dalam menyusun materi stand up comedy yang kuat dan menghibur.

Baca Juga: Pertamina Sukses Jalankan Amanah Kelola Energi Hingga Pelosok Indonesia Sepanjang 2023

Menurut Bonar, anak muda Aceh berpotensi besar untuk menjadi komika-komika yang hebat dan berkembang dalam industri kreatif di Tanah Air.

"Aceh memiliki bakat-bakat luar biasa dalam stand up comedy yang dapat menjadi motor penggerak untuk menghidupkan industri kreatif lokal. AMANAH dengan kompetisinya tidak hanya mencari bakat, tetapi juga mengembangkannya melalui mentoring dan pelatihan yang intensif," ungkap Bonar dalam siaran persnya, Minggu (14/7).