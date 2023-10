Anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Jatuh Sakit, Begini Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar mengabarkan bahwa anaknya, Ameena tengah jatuh sakit.

Kabar tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram.

"Get well soon baby," ungkap Atta Halilintar, Minggu (8/10).

Suami Aurel Hermansyah itu lantas mengungkap penyakit yang diderita Ameena.

Menurut Atta Halilintar, bayi berusia 1 tahun 4 bulan itu mengalami demam sejak dua hari lalu.

"Demam hampir 39 derajat sudah 2 hari," jelas bos Pendekar United itu.

Atta Halilintar kemudian membeberkan gejala yang dialami Ameena selama demam.

Dia menyebut bayi perempuan itu susah makan dan susah tidur.