Anak Engku Emran Ucap Salam Perpisahan untuk Bella, Sedih Banget

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Laudya Cynthia Bella memutuskan untuk berpisah dengan pengusaha asal Malaysia, Engku Emran.

Perpisahan itu rupanya menyisakan kesedihan bagi Engku Aleesya, putri Engku Emran dari istri pertama, Erra Fazira.

Aleesya mengungkapkan kerinduannya pada perempuan yang karib disapa Bella itu melalui Instagram Stories milik ibu kandungnya.

Bermula saat salah satu warganet bertanya apakah Aleesya rindu dengan sosok Bella yang dipanggilnya dengan sebutan bunda.

"Tentu saja aku merindukannya dan aku janji akan selalu mencintai bunda," jawab Alessya.

Ia juga menyampaikan pesan untuk Bella ketika ia melihat unggahan tersebut.

"Bunda, kalau bunda melihat ini, I miss you. Bye and take care," kata Aleesya.

Hubungan Bella dengan Aleesya memang cukup dekat. Ia bahkan kerap bepergian dan mengunggah foto kebersamaannya itu di Instagram miliknya.