Anak Usaha SIG Raih BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI), yang merupakan anak usaha PT Semen Indonesia (SIG), meraih penghargaan The Most Promising Company In Tactical Marketing kategori Anak Perusahaan BUMN dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2024.

SISI dinilai berhasil mengelola strategi pemasaran secara efektif melalui optimalisasi saluran digital dan pendekatan customer experience, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan pelanggan dan pendapatan.

Direktur Utama SISI, Achmad Tholchah mengatakan, kemampuan dan pengalaman dalam mengelola sistem Information and Communication Technology (ICT) di SIG Group, mendorong SISI untuk mengembangkan bisnisnya dengan mengakuisisi pelanggan baru di luar SIG Group.

SISI terus memperhatikan kebutuhan industri yang terus berkembang agar adaptif dan mampu menghadirkan solusi ICT yang inovatif, sekaligus sebagai landasan dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat.

”Penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh manajemen dan karyawan SISI serta dukungan penuh dari SIG selaku holding company. SISI berkomitmen untuk terus berinovasi menghadirkan solusi ICT yang memberikan kemudahan dan membantu industri mencapai efisiensi, serta layanan yang unggul untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, guna mengakselerasi pencapaian bisnis ke depannya,” kata Achmad.

SISI merupakan anak usaha SIG yang didirikan pada 2014 sebagai pengelola sistem ICT di lingkungan SIG Group.

Seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap layanan ICT, pada 2017 SISI memulai inisiatif untuk mengembangkan bisnisnya dengan menggarap pasar di luar SIG Group.

Perjalanan bisnis SISI memasuki babak baru pada 2022, di mana SISI semakin gencar bergerak keluar untuk mengakuisisi lebih banyak pelanggan dengan menawarkan tiga produk layanan, antara lain Shared Services, Digital Solution, dan System Integrator.