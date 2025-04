Andre Rosiade: Sumatra Ada, Mafia Kami Lawan

jpnn.com - BOGOR – Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade tampak girang banget setelah timnya meraih kemenangan pada pekan ke-30 Liga 1.

Bertandang ke kandang Persija Jakarta, di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (27/4) malam WIB, Semen Padang menang 2-0.

Kemenangan itu memang belum membuat Kabau Sirah -julukan Semen Padang, keluar dari zona merah degradasi, tetapi mungkin menjadi modal penting untuk melakoni empat laga terakhir, yakni:

Semen Padang vs Madura United

Persebaya vs Semen Padang

Semen Padang vs Persik Kediri

Arema FC vs Semen Padang.

Seusai Semen Padang memukul Persija Jakarta, Andre yang menyaksikan langsung laga di Pakansari itu tampak bersukacita dan berteriak.

“Sumatra ada. Mafia kami lawan,” kata anggota DPR dari Gerindra itu.