Andrea Dian Positif Corona, Seperti ini Cara Ganindra Bimo Semangati Istrinya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ganindra Bimo menyemangati istrinya, Andrea Dian yang baru saja dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau covid-19. Dia menyebut semua teman-teman di luar sana mendoakan Andrea untuk sembuh.

"Ingat ada aku di hidupmu 24/7. Belum lagi sejuta teman-teman kamu yang juga sayang dan cinta kamu banget. Dan pastinya selalu ada Tuhan yang mendampingi setiap langkah dan nafasmu," ungkap Ganindra Bimo lewat akun Instagram miliknya, Minggu (22/3).

"Jangan pernah sedetik pun kamu menyerah dan merasa sendiri. We're here for you baby," lanjutnya.

Pemain film Headshot itu meminta Andrea agar tetap santai dan tidak stres selama proses isolasi di rumah sakit. Ganindra Bimo yakin sang istri bisa segera sembuh.

"Tugas kamu sekarang adalah fokus ke pemulihan kesehatanmu dan selalu percaya kamu akan kembali ke sini," imbuhnya.

Seperti diketahui, Andrea Dian baru saja mengumumkan bahwa dirinya positif terinfeksi virus corona atau covid-19. Dia sengaja mengupload foto tengah berada di ruang isolasi dengan mengenakan masker.

"Aku positif terinfeksi COVID-19," ungkapnya.

Andrea Dian menceritakan kronologi dirinya hingga dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dia mengatakan awalnya didiagnosis demam berdarah pada 13 Maret 2020. Tanggal 15 Maret dirinya bahkan sempat pulih. Akan tetapi, lima hari kemudian pemain film Selamanya itu dinyatakan terinfeksi virus corona.