Angkat Budaya Kopi Lewat Rediscover Indonesia in Every Cup

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tak terpisahkan dari tradisi kopi itu sendiri.

Oleh karena itu, Roemah Koffie, sebuah brand kopi lokal, mengambil langkah inovatif dengan mengusung campaign bertajuk

"Rediscover Indonesia in Every Cup" pada 2025.

Melalui tema tersebut, Roemah Koffie mengajak masyarakat untuk menikmati kopi premium dari berbagai daerah sekaligus mengenal lebih dalam budaya lokal yang melatarbelakanginya melalui secangkir kopi.

CEO Roemah Koffie, Felix TJ, menegaskan bahwa kopi bukan sekadar minuman, melainkan juga simbol identitas budaya dan interaksi sosial. Menurutnya, kopi telah menjadi tradisi yang melekat.

“Mengapa kopi bisa se-melekat itu? Karena kopi mencerminkan sejarah panjang dalam mempertahankan hubungan sosial dan simbol identitas budaya masyarakat tertentu,” ujar Felix.

Dia pun menyebutkan bahwa kekayaan budaya di balik kopi-kopi Nusantara menjadi inspirasi utama produk-produk Roemah Koffie.

Menurutnya, Roemah Koffie menjelajahi berbagai daerah penghasil kopi terbaik, seperti Gayo di Aceh, Mandheling di Sumatra Utara, hingga Flores di Nusa Tenggara Timur.

Setiap daerah tak hanya menawarkan kualitas kopi unggulan, tetapi juga cerita budaya yang kaya. Di tanah Gayo, misalnya, kopi dianggap sebagai bagian dari perjalanan spiritual, yang mana proses menanam dan memanen kopi sering kali dilakukan dengan doa dan keyakinan akan izin Tuhan.