Antisipasi Corona, Syahrini: Harus Lebai Cuci Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini mengajak masyarakat untuk rajin mencuci tangan di tengah merebaknya virus corona atau covid-19 di Indonesia, khususnya Jakarta.

Menurut mantan pasangan duet Anang Hermansyah itu, cuci tangan hingga berlebihan alias lebai tidak lah masalah.

"Harus lebai cuci tangan like crazy, it's a must! Pakai antiseptic," ungkap Syahrini lewat akun Instagram miliknya, Selasa (17/3).

Tidak hanya itu, istri Reino Barack tersebut juga turut menyuarakan social distancing demi pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19.

Dia mengajak netizen untuk tetap di rumah dan berdoa agar virus tersebut tidak menular.

"Di rumah aja, banyak zikir ke Allah SWT, exercise, eat well sleep well," ujar pelantun Sesuatu itu.

Syahrini kemudian mengingatkan publik untuk tidak panik menghadapi perkembangan kasus virus corona di Indonesia. Baginya yang terpenting saat ini adalah menjaga kesehatan dan perbanyak berdoa.

"Enggak usah panik apalagi menjaga wudhunya insyaallah dijaga sama Allah SWT," imbuh Syahrini. (mg3/jpnn)