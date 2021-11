Antusiasme Jelang Indonesian Music Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan bagi musisi dan penikmat musik di Indonesia bertajuk Indonesian Music Awards (IMA) 2021 telah memasuki masa voting.

Antusiasme tinggi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih lagu dan musisi favorit dapat terlihat melalui jumlah para voters.

Hingga Jumat, 26 November 2021 pukul 10.00 WIB, jumlah pemilih (voters) sudah mencapai angka lebih dari 7,4 juta vote dan 2,4 juta stream.

Kedua vote itu memiliki poin yang sama dan tersebar lewat beberapa pilihan kategori yaitu, Song of the Year, Collaboration of the Year, New Artist of the Year, Social Media Artist of the Year, Male Singer of the Year, Female Singer of the Year, Duo/Group/Band of the Year, Alternative Song of the Year, Throwback Hits of the Year, Songwriter/Composer of the Year, Album of the Year, Top Nada Sambung Pribadi.

"Dalam waktu satu minggu voting dibuka, website Langit Musik sudah memperlihatkan total vote yang luar biasa sekali. Harapannya, total vote akan terus bertambah hingga akhir periode vote ditutup pada 29 November," kata Dedi Suherman selaku CEO PT Melon Indonesia, Jumat (26/11).

IMA 2021 merupakan salah satu dari penghargaan bagi insan musik dengan basis pilihan penggemar melalui mekanisme voting.

Penyelenggara memastikan hasilnya sangat obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Mekanisme voting kami buat transparan dan juga dilakukan audit oleh auditor independen sehingga nantinya nama pemenang yang akan diumumkan pada malam puncak IMA 2021 dapat dipertanggungjawabkan keabsahan serta kredibilitasnya," ucap Adib Hidayat, selaku VP Digital Music PT Melon Indonesia.