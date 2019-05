Apa Benar Anak Imut ini Adalah Wajah Trump Waktu Kecil ?

jpnn.com, AMERIKA - Sebuah foto yang memperlihatkan Trump muda sedang beredar luas di media sosial. Foto itu memang terkesan lawas.

Di atasnya diberi keterangan bahwa foto itu merupakan Trump saat berusia 6 tahun. Gaya rambutnya mirip Trump dewasa.

Jawa Pos menemukan foto itu di-posting fan page Facebook Pictures In History (fb.com/PicturesInHistory/).

Sesuai dengan tangkapan gambar, posting-an tersebut sudah dibagikan 5.300 kali. Akun itu juga diserbu ribuan netizen. Ada yang percaya, ada pula yang tidak.

Situs pencari fakta snopes.com sebenarnya sudah mengulas foto tersebut dengan judul Is This a Photograph of a Young Donald Trump? Snopes menyebutkan bahwa posting-an itu adalah hoaks.

Dalam penjelasannya, Snopes menyebut foto Trump dewasa telah diolah dengan menggunakan fitur ''filter bayi''di aplikasi Snapchat.