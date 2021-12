Aplikasi Oren Permudah Member KopnusPos Menjangkau Masyarakat di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Nusantara Pos (KopnusPos) meluncurkan aplikasi Oren berbasis Android dan IOS.

Aplikasi yang bernama Superapps Oren by KopnusPos ini diluncurkan berbarengan dengan rapat kerja nasional (rakernas) KopnusPos.

"Aplikasi ini dirancang bagi para anggota KopnusPos yang ingin menjadi agen Oren guna memasarkan produk-produk agar dapat menjangkau seluruh masyarakat," kata Ketua KSP Nusantara Joshua Rahmat di Jakarta, Rabu (22/12).

Head of Oren Lina Suyanti menambahkan berbisnis sebagai agen Oren sangat mudah karena sudah didukung platform digital yang bisa diunduh di smartphone baik android maupun IOS.

Fitur-fitur dalam Superapps Oren by KopnusPos cukup bervariasi. Dari segi teknologi, Superapps Oren by KopnusPos sudah menggunakan teknologi Face Recognition, Finger Print, Auto Fill OTP. Sehingga Superapps Oren by KopnusPos sangat aman untuk digunakan.

Menurut Lina, banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh Agen Oren melalui Superapps Oren by KopnusPos.

"Semua yang mendaftar menjadi Agen Oren, akan menerima komisi hingga 1,05 persesn dari hasil pemasaran produk KOPNUSPOS dan komisi tersebut dapat diahliwariskan," ujarnya.

Lina melanjutkan Superapps Oren by KopnusPos akan terus berinovasi dan meningkatkan performa aplikasi sehingga makin baik ke depannya.